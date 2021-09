Il produttore sudcoreano Samsung ha intenzione di ampliare ulteriormente la propria offerta di smartphone di fascia media con supporto alle nuove reti di quinta generazione. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Samsung Galaxy F42 5G.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo mid-range Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F42 è il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda dotato del supporto alle nuove reti 5G. In particolare, si tratta di un dispositivo con una scheda tecnica notevole e con un prezzo comunque inferiore ai 300 euro al cambio attuale. Il processore sotto al cofano, ad esempio, è il SoC MediaTek Dimensity 700 5G con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La connettività è poi ben fornita, con il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5, GPS, Glonass, Galileo, Beidou e con supporto al dual SIM.

L’aspetto estetico del device è composto sul fronte da un ampio display da ben 6.6 pollici di diagonale. Si tratta di un Infinity-V Display con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro, invece, troviamo tre fotocamere poste in maniera piuttosto originale e caratterizzate da dei sensori rispettivamente da 64, 5 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel. La batteria ha una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida di soli 15W, il software invece è piuttosto aggiornato con Android 11 a bordo con l’interfaccia utente OneUI in versione 3.1.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F42 5G viene proposto attualmente per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 245 euro al cambio, un prezzo decisamente interessante per quello che ha da offrire.