La stagione autunnale è iniziata nel miglior modo possibile per tutti gli abbonati di Netflix. La piattaforma streaming ha regalato ai suoi clienti i nuovi episodi di grandi titoli come Lucifer e di Sex Education. Al tempo stesso, sempre nel mese di Settembre, dopo una lunga attesa è finalmente arrivata l’ultima stagione de La casa di carta.

La casa di carta, le date per la fine della popolare serie tv su Netflix

A seguito di un lungo tira e molla fatto di ritardi per le riprese e per la produzione (anche a causa del Covid), come da annuncio di Netflix, i nuovi episodi de La casa di carta sono stati pubblicati in piattaforma lo scorso 3 Settembre. Ancora oggi, come da prassi per Netflix, tutti i nuovi episodi sono visibili per gli utenti.

Netflix per l’ultima stagione de La casa di carta ha deciso di fare le cose in grande. La stagione sarà infatti divisa in due parti. Se una prima parte ha avuto la sua pubblicazione lo scorso 3 Settembre, per gli ultimi episodi – quelli che concluderanno tutto l’arco narrativo – gli appassionati dovranno attendere sino al prossimo 3 Dicembre.

La fine de La casa di carta, se da un lato è molto attesa da parte dei fans di mezzo mondo, dall’altro già scatena le nostalgie del pubblico. Netflix comunque non abbandonerà definitamente uno dei suoi prodotti più apprezzati di sempre e già lavora ad una serie di spin off. Gli spin off in lavorazione potrebbero già essere prodotti a partire dal prossimo 2022.