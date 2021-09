Netflix ha reso disponibile un nuovo video che anticipa qualcosa di spaventoso in merito alla seconda parte de La Casa di Carta 5. Continuano quindi le indiscrezioni e qualche anticipo relativo alla trama degli ultimi cinque episodi che porteranno al gran finale di stagione questo incredibile titolo. L’arrivo del volume 2 sul catalogo Netflix è previsto il 3 dicembre 2021. Prima di questa data dovremo accontentarci di qualche scoop e ipotesi. La cosa certa è che la situazione per la banda e il Professore si sta rivelando davvero complicata.

La Casa di Carta 5: un nuovo video rivela qualcosa di pericoloso

Se ancora non siete al passo con le stagioni de La Casa di Carta meglio non continuare a leggere questo articolo. Infatti, per presentare la nuova clip pubblicata da Netflix dovremo necessariamente trattare quanto accaduto nell’ultimo episodio della prima parte della quinta stagione.

Ci troviamo nella Banca di Spagna dove la banda è rinchiusa da oltre 100 giorni. Finalmente il Professore torna all’attivo dopo aver fatto partorire Sierra che lo teneva in ostaggio. Ma durante l’ultimo episodio della prima parte de La Casa di Carta 5 succede qualcosa che ha sorpreso tutti i fan lasciando un velo di tristezza.

Tokyo, ormai braccata dall’esercito, decide di sacrificare la sua vita per salvare quella dei compagni. Crivellata di colpi attende l’arrivo di Gandía che voleva finirla, ma lei si fa saltare in aria innescando le bombe a mano che aveva a tracolla sul petto.

Quando tutto sembra andare per il peggio, il nuovissimo video recentemente pubblicato da Netflix rivela qualcosa di grave. Il Professore è scomparso e i superstiti della banda devono prendere una decisione in merito all’oro e al proseguo di quella che prima era una missione, ma ora pare essere sempre più vicina a un fallimento.

Dalla clip si evince che non sarà facile per loro agire in modo unanime. Chi avrà la meglio guidando il resto della banda? Ma soprattutto, gli altri seguiranno chi prenderà una decisione logica e sensata oppure chi invece si lascerà prendere dall’emozione e dalla rabbia per la perdita di Tokyo? Non ci resta che attendere gli ultimi episodi de La Casa di Carta 5.