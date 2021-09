Iliad continua il suo percorso nel campo della telefonia italiana ed anche in questa stagione autunnale si presenta come l’operatore di riferimento per gli utenti che desiderano una tariffa low cost. La migliore occasione per i clienti è sempre la Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione consumi no limits per chiamate e SMS con 120 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app per tutti i clienti

La presenza delle ricaricabili a basso costo rappresenta una piacevole sorpresa per i clienti di Iliad. Al netto della convenienza di costi e soglie di consumo, però, il gestore nasconde ancora alcuni punti oscuri. Ad esempio, rispetto agli altri gestori, il provider francese ancora non assicura a tutti i suoi abbonati la presenza di un’app ufficiale per la gestione del profilo.

Tutti gli abbonati, sia con uno smartphone Android che con un iPhone, devono quindi rinunciare al servizio. L’unica via per la gestione del proprio profilo per gli utenti di Iliad è quella di collegarsi al sito web ufficiale dell’operatore.

Se ad inizio anno numerose indiscrezioni davano per plausibile la presenza di un’app ufficiale nel corso dei mesi a venire, oggi i rumors sono smentiti. Anche per il futuro prossimo infatti sembra conferma l’assenza del servizio per i clienti.

Per i clienti Iliad con uno smartphone Android, inoltre, l’assenza è ora doppia. Da Google Play Store, infatti, sono state rimosse anche le app parallele che garantivano la gestione del piano tariffario su Iliad.