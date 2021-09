iliad-come-risolvere-i-problemi-di-connessione-con-la-rete-dati

Diversi utenti stanno segnalando disagi con la rete dati di Iliad. In pratica senza far nulla la connessione internet si disattiva rendendo solo disponibile il piano voce. In questo modo però si perdono tutte le notifiche quali WhatsApp, email, notizie e tanto altro. Vediamo quindi come risolvere questi problemi di connessione grazie a un semplice trucco. Ovviamente nella speranza che l’operatore francese possa risolvere definitivamente questo fastidioso problema.

Iliad: come risolvere i problemi di connessione dati

Come dicevamo, sono diversi gli utenti che stanno segnalando alcuni problemi di connessione dati con Iliad. In pratica, spesso durante la notte, la rete dati dell’operatore si disattiva inaspettatamente e il cliente rimane così senza internet.

Inizialmente si pensava a un bug negli smartphone di alcuni, ma il disagio si è così diffuso che forse c’è qualcosa che non va proprio nel servizio di Iliad. Comunque nulla di grave o irrecuperabile. Grazie a un banale trucchetto, in pochi minuti, tornerete ad avere la vostra connessione dati come se nulla fosse successo.

Il trucco per tornare connessi a internet

Ogni qualvolta con la SIM Iliad dovesse disattivarsi inspiegabilmente la connessione alla rete dati dovrete eseguire questi semplici passaggi. Il trucco è valido sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

Ogni smartphone ha un’opzione chiamata modalità Aereo. In caso di mancata connessione dati dovrete attivarla e attendere qualche secondo, solitamente meglio una trentina di secondi. Disattivandola obbligherete Iliad a cercare la rete e così tornerà di nuovo la connessione dati.

Un semplice passaggio, non proprio simpatico, ma utile nell’attesa che l’operatore possa capire a cosa è dovuto questo down di rete momentaneo e così risolverlo una volta per tutte.

Vogliamo comunque precisare che, stando ai dati Ipsos, è l’operatore telefonico preferito dagli utenti per la sua qualità e i prezzi sempre vantaggiosi. Infatti le offerte mobile Iliad sono davvero incredibili e il bundle completo.