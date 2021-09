Expert spinge a scontare la maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in catalogo, inserendoli in un volantino molto speciale, nonché ricchissimo di occasioni dai prezzi sempre più bassi e convenienti, con le quali riuscire a risparmiare.

La spesa da Expert è possibile sostenerla anche tramite il sito ufficiale, sono infatti disponibili i medesimi prezzi online, ma viene richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna effettiva a domicilio. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in particolare è necessario ricordare che la telefonia mobile prevede anche la variante no brand.

Aprite il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, troverete ad attendervi i codici sconto Amazon più interessanti.

Expert: queste offerte sono da paura

All’interno del volantino Expert trovano posto prima di tutto gli sconti fissi, ovvero una riduzione prestabilita sull’acquisto indistinto di modelli appartenenti a specifiche categorie merceologiche. Coloro che sceglieranno un grande o piccolo elettrodomestico godranno di uno sconto del 25%, mentre chi si butterà direttamente su un televisore, potrà vedersi scontare la spesa finale del 20%.

Sono presenti anche alcuni smartphone in promozione, sebbene appartengano più che altro alla fascia appena inferiore ai 400 euro. In particolare parliamo di Oppo A74/A94/A54, Vivo Y70/Y72/Y21, Motorola E7i Power, Motorola Moto G30, TCL 10 Plus, Xiaomi Redmi Note 10S o similari.

La campagna promozionale estende gli sconti anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed importanti, per questo motivo non dovete assolutamente fermarvi a quanto vi abbiamo indicato nell’articolo, ma dovete proseguire direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.