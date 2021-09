digitale-terrestre-ecco-i-canali-rai-e-mediaset-che-passeranno-alla-mpeg4

Tutto pronto al primo switch off del digitale terrestre il 20 ottobre 2021. Ecco i canali Rai e Mediaset che passeranno alla nuova codifica Mpeg4. Scopriamo insieme come capire se il nostro televisore è compatibile e quindi pronto a questo passaggio epocale. Ovviamente se non fosse adeguato alla nuova tecnologia sarebbe necessario acquistarne uno nuovo o un decoder DVB-T2 da collegare al vecchio. Per questo si può anche accedere al Bonus TV senza limiti ISEE.

Digitale terrestre: manca poco al primo switch off

Manca davvero poco, meno di un mese, al primo switch off del nuovo digitale terrestre. Ovviamente non tutti i canali passeranno alla codifica Mpeg4 che promette una più alta qualità di visione. Scopriamo quindi quali saranno quelli che Rai e Mediaset hanno programmato per il 20 ottobre 2021:

per quanto riguarda l’emittente Rai i canali saranno: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola;

per quanto riguarda l'emittente Mediaset i canali saranno: Tgcom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Come avrete notato si tratta di canali tematici del digitale terrestre. Questo per garantire a chi non fosse ancora pronto allo switch off la possibilità di vedere il palinsesto principale delle due emittenti.

Come verificare se il televisore è compatibile alla codifica Mpeg4

Verificare se il proprio televisore è compatibile alla codifica Mpeg4 richiede pochissimo tempo. Basta sintonizzarsi sui canali principali di Rai, Mediaset e LA7 e vedere se sono disponibili quelli nel formato HD.

Per farlo dovete digitare sul vostro telecomando il 501 per Rai1 HD, il 505 per Canale 5 HD e infine il 507 per LA7 HD. Se almeno uno di questi è sintonizzato allora non sarà necessario cambiare televisore. Caso contrario si dovrà procedere con la sostituzione dell’apparecchio o all’acquisto di un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre.

Vi ricordiamo che è possibile accedere al Bonus TV per il digitale terrestre, sull’acquisto di un nuovo televisore rottamando quello vecchio, scaricando l’apposito modulo PDF da compilare.