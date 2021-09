Anche le donne che cercano o pianificano una gravidanza e quelle che stanno allattando dovrebbero essere vaccinate, ma solo il 31% delle persone in gravidanza è stato vaccinato, ha affermato il CDC. Il risultato: migliaia di donne incinte in ospedale e oltre 160 morti.

“Il CDC raccomanda vivamente la vaccinazione COVID-19 prima o durante la gravidanza perché i benefici della vaccinazione superano i rischi noti o potenziali“, ha affermato l’agenzia in un avviso sanitario.

Al 27 settembre 2021, sono stati segnalati più di 125.000 casi di COVID-19 confermati in laboratorio in persone in gravidanza, inclusi più di 22.000 casi ospedalizzati e 161 decessi, ha aggiunto il rapporto.

Il CDC ha affermato che 22 donne incinte sono morte solo ad agosto, il mese peggiore della pandemia. “I dati del COVID-19-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET) nel 2021 indicano che circa il 97% delle persone in gravidanza ospedalizzate (per malattia o per travaglio e parto) con infezione confermata da SARS-CoV-2 non erano vaccinate“, ha detto l’allerta sanitaria.

Il rischio non e’ solo per la madre

Il rischio non è solo per la madre. Il Covid-19 in gravidanza può causare parto pretermine o bambini nati così malati da doverli mandare direttamente all’unità di terapia intensiva neonatale o alla terapia intensiva neonatale. “Sono stati segnalati altri esiti avversi della gravidanza, come la morte in utero”, ha affermato il CDC.

La copertura vaccinale è più alta tra le persone asiatiche in gravidanza (45,7%), ma inferiore tra le persone incinte ispaniche o latine (25%) e più bassa tra le persone in gravidanza nere (15,6%), ha aggiunto il CDC in una nota.

“La gravidanza può essere sia un momento speciale sia anche un momento stressante – e la gravidanza durante una pandemia è un’ulteriore preoccupazione per le famiglie. Incoraggio vivamente coloro che sono incinte o che stanno valutando la gravidanza a parlare con il proprio medico dei benefici protettivi del vaccino contro il COVID -19 per mantenere i loro bambini e se stessi al sicuro“, ha detto in una nota la direttrice del CDC, la dott.ssa Rochelle Walensky.

Martedì, Walensky ha dichiarato a un briefing della Casa Bianca per mostrare gli studi che dimostrano che i vaccini Covid-19 sono sicuri per le donne in gravidanza. Anche le donne incinte sono invitate a farsi vaccinare contro l’influenza.