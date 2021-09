I nuovi prezzi bassi ideati da Coop e Ipercoop, spingono gli utenti a raggiungere un livello di risparmio veramente incredibile, promettendo in cambio la possibilità di accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solamente nei singoli punti vendita in Italia, non è attiva sul sito ufficiale, in tal modo gli acquisti non potranno essere completati dal divano di casa propria. Indipendentemente da questo, i prodotti in promozione sono disponibili nella variante completamente sbrandizzata (per quanto riguarda la telefonia mobile), e con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: attenzione alle nuove offerte, sono assurde

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, a prezzi molto più bassi del normale. Un esempio può essere portato con il Samsung galaxy A22, un modello appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, ed effettivamente acquistabile a soli 179 euro.

Le specifiche tecniche non si discostano troppo dalla fascia di appartenenza, parliamo a tutti gli effetti di un prodotto con display da 6,6 pollici, processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, impreziosito però dalla presenza di una batteria incredibile. Il componente raggiunge difatti 5000mAh, garantendo una autonomia decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Se volete conoscere da vicino il volantino Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire il prima possibile la pagine che trovate qui sotto.