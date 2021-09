Per i suoi clienti sia di rete fissa che di rete mobile, TIM ha messo a disposizione un nuovo concorso a premi con in palio uno smartphone Oppo Reno6 Pro 5G. L’iniziativa è disponibile su TIM Party a partire dallo scorso 28 Settembre 2021.

A differenza del concorso “Back to… Smile”, ancora disponibile fino al 30 Settembre 2021, in questo caso è previsto soltanto il meccanismo Instant Win, senza alcuna estrazione finale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim permette di vincere un Oppo Reno 6 Pro 5G

Per partecipare a questo nuovo concorso di TIM, i clienti interessati devono accedere al sito ufficiale di TIM Party, effettuare il login (o eventualmente registrarsi) e cliccare sull’apposito banner entro il termine dell’iniziativa, ovvero il 7 Ottobre 2021. Attraverso il banner dedicato si viene rimandati alla pagina ufficiale del concorso, all’interno della quale è presente il tasto “Partecipa”.

Oltre a dover cliccare su questo tasto, il cliente dovrà anche prendere visione dell’informativa sulla privacy allegata al regolamento dell’iniziativa, permettendo a un sistema random elettronico di attivarsi automaticamente e assegnare l’eventuale premio. Nello specifico, il partecipante vedrà apparire un messaggio a video che gli comunicherà immediatamente l’esito della giocata.

Alla data di partecipazione, i clienti interessati devono essere validamente registrati al programma di fidelizzazione TIM Party. Inoltre, per aderire all’iniziativa, è necessario essere maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Come di consueto, la registrazione a questo nuovo concorso a premi non può essere effettuata tramite l’utenza transitoria ottenuta in caso di MNP (Mobile Number Portability). Per ogni giorno di partecipazione è previsto un singolo vincitore, che come già detto si aggiudicherà un cellulare Oppo Reno6 Pro 5G, dal valore commerciale di 799,90 euro (inclusa IVA).