Il volantino Comet attivato in questo periodo, punta a far sognare letteralmente gli utenti che vorrebbero riuscire a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

In netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Bennet, Carrefour o Esselunga, la campagna promozionale risulta essere attiva anche sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: le offerte con le migliori occasioni

Il prodotto su cui possiamo maggiormente fare riferimento, per cercare di risparmiare, ed allo stesso tempo riuscire ad accedere alla fascia alta, è sicuramente l’Apple iPhone 12 Pro, un top di gamma a tutti gli effetti con il quale il cliente si ritrova a godere di prestazioni incredibili, pagandolo però una cifra elevata. Al giorno d’oggi, sebbene sul mercato sia già disponibile il nuovo iPhone 13, costa ancora 999 euro.

Volendo invece ridurre le aspettative generali, ed anche le prestazioni, il consiglio è di virare verso una soluzione più economica, perfettamente rappresentata dal Realme GT Master Edition. Un prodotto da poco commercializzato sul territorio nazionale, ed oggi effettivamente disponibile a meno di 400 euro.

Coloro che vorranno approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Comet, che ricordiamo essere in scadenza oggi, 30 settembre 2021, possono decidere di ricorrere alle pagine sottostanti, inserite come galleria fotografica, e fruibili tranquillamente in ogni singolo negozio sul territorio.