Uno dei supporti più recenti e più interessanti per tablet e smartphone di Baseus costa circa 30 dollari ed è disponibile anche su Amazon. È robusto, semplice e fa tutto ciò che ci si aspetta da uno stand da tenere comodamente sulla scrivania.

Questo supporto è l’ideale per chi vuole supportare i propri dispositivi mobile senza danneggiarli per la presenza di morsetti o per la poca rigidità che comporterebbe delle cadute. Il modello proposto da Baseus oltre ad essere pratico e funzionale è anche molto semplice, lineare. Se ne percepisce la robustezza nonostante non sia complessivamente troppo pesante, anzi, è molto pratico da portare ovunque.

Supporto per tablet e smartphone: lo stand di Baseus perfetto per la tua scrivania

Oltre alla base, il supporto è composto da altri pezzi mobili: una colonna telescopica, una sfera rotante e clip elastiche. La regolazione dell’altezza è ottima se si utilizza Sidecar. Mentre la colonna consente di regolare l’altezza in modo che il dispositivo poggiato possa essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale senza cadere. La sfera rotante viene utilizzata per inclinare il pad e le clip che sorreggono il vostro tablet. Si può ruotare di circa 45 gradi verso l’alto. Se hai intenzione di disegnare o lavorare sul tablet, probabilmente vorrai una maggiore inclinazione.

Le clip si ritraggono quando non vengono utilizzate e si abbassano nel momento in cui inserisci il tuo dispositivo sul supporto. Mentre il pad posteriore è abbastanza grande e alto – è più grande di un Air 4 in verticale. Questo aiuta a mantenere il tablet nella posizione corretta anche quando si allunga la mano per utilizzarlo o spostarlo leggermente. L’unica pecca che va sottolineata è Sidecar. I bug al momento sono talmente tanti che un paio di controlli universali sarebbe decisamente una svolta positiva.