Il produttore cinese Xiaomi ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il primo smartphone della sua nuova serie. Si tratta del nuovo Xiaomi Civi, un dispositivo che punta molto al design ma a cui non manca una scheda tecnica notevole. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo Xiaomi Civi, ecco i dettagli

Il noto produttore cinese ha deciso di portare un po’ di novità nel suo catalogo mobile, presentando per l’appunto una nuova serie di smartphone. Il primo a fare il suo debutto è il nuovo Xiaomi Civi e, come già accennato, ha un design e un aspetto estetico particolarmente curati.

Il nuovo smartphone può vantare infatti sul fronte la presenza di un ampio display AMOLED da 120Hz curvato ai bordi. Caratteristica di rilievo è poi l’ottimizzazione massima delle cornici e una costruzione che punta sull’ergonomia: abbiamo infatti 6,88 mm fi spessore e soli 166 grammi di peso. I materiali sono poi premium, con metallo sul frame e vetro sul posteriore con un trattamento superficiale microcristallino.

Lato prestazionale, invece, troviamo la presenza del SoC Snapdragon 778G con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55W, mentre il sistema operativo è Android 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Civi per il momento è disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di partenza di circa 345 euro al cambio. Tuttavia, non è da escludere un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.