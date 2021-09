Un operatore storico che ha fatto della qualità il suo punto di forza. WindTre, oltre alle promozioni fantastiche, propone le sue SIM Top Number. Si tratta di numeri telefonici davvero unici e speciali che possono rivelarsi, in futuro, vere e proprie forme di investimento. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché questo fenomeno dei Top Number di sta diffondendo così tanto.

WindTre: oltre alle promozioni ecco le SIM Top Number

Ovviamente chi cerca il risparmio si deve affacciare per forza a WindTre, uno degli operatori più longevi ed economici sul mercato. Tra l’altro la sua rete è tra le migliori in Italia garantendo ricezione e connessione sempre ai massimi livelli.

Tuttavia esiste un mondo ancora poco conosciuto che si sta diffondendo, interessando sempre più utenti di telefonia mobile. Si tratta delle SIM Top Number, una nuova forma di collezionismo che punta a impossessarsi di quei numeri di telefono facili da ricordare o che hanno più cifre uguali nella stessa sequenza. Ovviamente anche WindTre ne ha sfornati diversi.

Queste SIM Top Number possono arrivare a valere davvero una fortuna. Tutto sta nell’individuare il numero giusto e acquistarlo a un prezzo ragionevole. Ma per far questo bisogna trovarne almeno uno.

Dove acquistare le SIM Top Number

Vediamo ora dove si possono acquistare le SIM Top Number. Il sito preferito dai collezionisti di numeri telefonici è eBay, il famoso shop online. Qui è possibile trovare diverse SIM WindTre con le caratteristiche sopra menzionate.

Tra l’altro i prezzi sono anche abbordabili e permettono a un utente medio di acquistare una SIM Top Number che in futuro potrebbe regalare tante soddisfazioni. O se non proprio così, almeno far guadagnare qualcosina.

Una volta raggiunto il sito ufficiale di eBay, nella barra delle ricerche basterà digitare “WindTre SIM Top Number” e, come per magia, compariranno tutte le opportunità acquistabili. Il metodo per comprarle è duplice. O si decide di accettare il prezzo di vendita proposto oppure si comincia col formulare un’offerta più bassa. Ovviamente deve essere un prezzo fattibile e in linea con il prodotto.

Concludiamo col ricordarvi che anche Iliad ha SIM Top Number davvero interessanti che su eBay vengono vendute a prezzi niente male. Altrimenti potreste sottoscrivere una nuova offerta selezionando, tra quelli disponibili, il numero più particolare che c’è.