windows-11-chi-fa-parte-del-programma-insider-deve-fare-attenzione

Windows 11 è quasi pronto e a breve raggiungerà tutti i dispositivi compatibili. Ovviamente c’è molta attesa e alcuni utenti hanno beneficiato delle anteprime di prova iscrivendosi al programma dedicato. Con il suo arrivo ufficiale però chi fa parte di Insider Preview deve fare attenzione. A ricordarlo è il famoso sito WindowsBlogItalia. Scopriamo il perché e come evitare spiacevoli sorprese.

Windows 11: chi fa parte del programma Insider riceverà gli aggiornamenti cumulativi

Il motivo per cui chi farà ancora parte del programma Insider Preview di Windows 11 deve prestare attenzione è molto semplice. In pratica, all’arrivo del sistema operativo ufficiale di Microsoft, tali utenti non riceveranno solo gli aggiornamenti ufficiali, ma anche quelli cumulativi.

Pare quindi che la maggior parte si sia iscritta solo per potersi gustare in anteprima Windows 11. In questo caso quindi non vorranno ricevere aggiornamenti oltre quelli che garantiscono una certa stabilità al sistema operativo.

WindowsBolgItalia, in un suo articolo, ha infatti ricordato: “Se non apporterete alcuna modifica al programma Insider (rimanendo nel canale Release Preview o Beta), una volta rilasciato l’aggiornamento pubblico continuerete a ricevere gli aggiornamenti cumulativi, anche abbandonando il programma Insider“.

Come uscire dal canale Release Preview o Beta del programma Insider Preview

Potrebbero perciò tornarvi utili le istruzioni per uscire dal Release Preview o Beta del programma Insider Preview di Windows 11. Il procedimento è molto semplice, veloce e immediato. Realizzabile in pochi minuti vi garantirà solo aggiornamenti pubblici del sistema operativo. Ecco come fare.

Per prima cosa dovete selezionare le “Impostazioni“. Nella finestra dovrete cercare “Windows Update“. Cliccando su questa voce entrerete in “Programma Windows Insider“. Qui è importante selezionare la voce “Interrompi la ricezione di build di anteprima” nelle “Impostazioni di Insider“. Infine dovrete abilitare la voce “Annulla“.

In questo modo avrete disattivato gli aggiornamenti provenienti dal programma Insider Preview di Windows 11 del canale Release PreviewoBeta. Se volete completare l’operazione in modo perfetto e sicuro vi consigliamo di riavviare il PC. In questo modo darete un’ulteriore conferma al sistema operativo.