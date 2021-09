Wahoo ha lanciato una nuova app di allenamento, denominata SYSTM, poiché la popolarità del ciclismo indoor e dei piani d’allenamento svolti a casa continua a crescere.

La nuova piattaforma deve affrontare molta concorrenza – alcuni esempi: Zwift, TrainerRoad e Peloton. Storicamente, Wahoo ha realizzato una serie di elementi chiave necessari per l’allenamento indoor, come i rulli intelligenti su cui è possibile montare una bicicletta in modo che si possa pedalare sul posto. Tuttavia, non ha mai offerto una propria piattaforma di allenamento completa fino ad ora. Solitamente incoraggiava gli utenti ad eseguire i propri allenamenti e salvarli su software di terze parti, come Strava o Training Peaks.

Ora Wahoo offre finalmente la propria piattaforma di allenamento, che ha sessioni di allenamento integrate ma anche la possibilità di pianificare e tenere traccia dei progressi attraverso un calendario. Il nuovo SYSTM è in parte un rebranding dell’app Sufferfest esistente, che è stata acquistata da Wahoo nel 2019. Sufferfest è diventato famoso per la combinazione di allenamenti strutturati con video tratti da importanti eventi ciclistici. In questo modo gli utenti possano allenarsi sentendosi parte di una gara.

Ciclismo indoor: Wahoo propone finalmente una piattaforma tutta sua per personalizzare i propri allenamenti

I video proposti sono solo una parte della libreria che include anche una serie di altri contenuti. In particolare: programmi di allenamento con i professionisti sponsorizzati da Wahoo, simulazioni di gare che consentono di pedalare insieme a ciclisti d’élite, viaggi intorno a percorsi ciclabili iconici e contenuti realizzati in collaborazione con altre aziende come il Global Cycling Network. Inclusi anche allenamenti per aumentare la propria forza, per diversi tipi di gara, corsi di yoga, mind coaching e tanto altro.

David McQuillen, il fondatore di Sufferfest e ora capo del nuovo SYSTM di Wahoo, non prevede alcun rallentamento dell’interesse per il ciclismo indoor. In effetti, il problema più grande continua a essere il risultato della popolarità, oltre alla carenza di chip. SYSTM permetterà anche di svolgere i loro allenamenti all’aperto e di monitorare i progressi. Il costo ammonta a 16 euro mensili o 149 euro all’anno.

SYSTM è disponibile su Windows, MacOS, iOS e Android – quest’ultimo per la prima volta e dopo le lamentele degli utenti poiché con Sufferfest non erano in grado di utilizzare l’app sui loro telefoni e tablet. Funziona anche con hardware non Wahoo, come gli smart trainer realizzati da Tacx di Garmin. Wahoo lancerà anche un nuovo podcast, chiamato The Knowledge, che sarà composto da “immersioni profonde” di 15 minuti su diversi argomenti e assemblato dal suo team.