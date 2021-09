Vodafone prepara la risposta a TIM. L’operatore inglese non lascia campo libero all’operatore italiano, sempre più attivo nel settore dello streaming con la sua piattaforma TIMvision. In opposizione a TIM che garantisce ai suoi clienti la visione della Serie A e la Champions League grazie alle partnership con DAZN e Mediaset, Vodafone assicura un servizio speculare agli abbonati.

Vodafone, le migliori esclusive streaming con Serie A e Champions

Tutti gli utenti del provider inglese, infatti, potranno ora accedere alla piattaforma Vodafone TV. Il servizio streaming, assicurato a tutti coloro che andranno ad attivare un piano per la Fibra ottica, prevede una serie di contenuti televisivi in esclusiva.

La grande partnership della Vodafone TV è sancita con NOW Tv. I clienti del gestore inglese, quindi, avranno la possibilità di scegliere il servizio streaming di casa Sky con contenuti davvero di primo livello. Gli utenti avranno a loro disposizione tre partite per giornata della Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

Sempre incluso nel pacchetto di Vodafone figura anche il servizio Amazon Prime Video, presente per un anno completamente a costo zero. Tutto il ticket streaming del gestore inglese prevede un costo mensile di 15 euro ogni trenta giorni, da aggiungere alla tariffa prevista per la Fibra ottica.

Gli interessati a questa proposta riceveranno anche il nuovo TV Box, il dispositivo che garantisce la visione degli eventi anche con la tecnologia 4K. Il TV Box sarà disponibile senza costi extra.