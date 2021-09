Vodafone ha rinnovato le offerte messe a disposizione per la rete mobile, consentendo l’attivazione della nuov gamma Infinity, composta da minuti, SMS e GB illimitati fino ad arrivare al 5G.

Vodafone Infinito include nel dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati di traffico dati fino a 5G con velocità fino a 10 Mbps, il tutto al costo di 24,99 euro al mese. Le modalita’ di pagamento sono: Smart Pa, conto corrente, carte di credito e carte prepagate). La versione a credito residuo costa invece 36,99 euro al mese.

L’offerta comprende anche 1 GB e 200 minuti di roaming in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Thailandia, Turchia, USA. Dopo i minuti ei dati inseriti, verrà applicata la tariffa di consumo del paese specifico.

Vodafone Infinito Black

Vodafone Infinito Black include invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati di traffico dati fino al 5G alla massima velocità disponibile. Il costo mensile e’ di 39,99 euro al mese con queste modalità di pagamento: Smart Pay, conto corrente, carte di credito e carte prepagate.

Inoltre, questa offerta è disponibile anche in versione in abbonamento con addebito in fattura al prezzo di 34,99 euro al mese.

Sono inclusi anche 5 GB e 500 minuti di roaming in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Svizzera, Thailandia, Turchia, USA . Una volta esauriti i minuti ei dati inseriti, verrà applicata la tariffa a consumo del Paese specifico.

Queste offerte possono essere sottoscritte sia da nuovi clienti, con un costo di attivazione di 6,99 euro, che concedi anche ai già clienti tramite cambio offerta, al costo di 22,50 euro.