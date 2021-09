Il CEO di Apple Tim Cook ha acquistato una casa di oltre 900 metri quadrati in un’esclusiva comunità residenziale a La Quinta, in California, per un valore di 10,1 milioni di dollari.

La firma è avvenuta nel 2018, in realtà, ma la conferma che Cook fosse l’acquirente è recente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: Tim Cook acquista una casa da sogno

La notizia è stata riportata da Dirt, che scrive che la villa è situata nel Madison Club, un’area esclusiva della contea di Riverside (nella California meridionale) nota per i suoi residenti di altissimo profilo. I registri pubblici indicano che Cook potrebbe aver pagato 9,1 milioni di dollari, mentre sono in leggero contrasto i dati di Multiple Listing Network in cui si legge di una cifra superiore ai 10 milioni.

Entrambi i numeri sono comunque coerenti con la quotazione dell’abitazione, pari a 11,5 milioni di dollari. Sviluppato dalla Discovery Land Company, il Madison Club è noto per le costose case nel deserto e un campo da golf progettato da Tom Fazio. Fra i suoi illustri abitanti citiamo Kourtney Kardashian, Cindy Crawford, Kris Jenner, il fondatore della Nike Phil Knight, e altri.

La nuova tenuta di Cook si estende su circa 925 metri quadrati: sono cinque le camere da letto, sei i bagni ed è situata su un terreno di circa 0,3 ettari. Non mancano ovviamente piscina, palestra, salotto con camino e tantissime sculture molto famose.