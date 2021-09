Più passa il tempo, più il mondo del collezionismo di monete rare si amplia. Il numero di collezionisti che cercano e comprano le monete più rare mai messe in circolazione per poter ampliare la propria collezione personale.

Monete rare: come vengono classificate dai collezionisti

Ovviamente non tutte le monete hanno lo stesso valore. Due monete dello stesso anno non valgono obbligatoriamente lo stesso prezzo. A definirne la rarità sono infatti alcuni dettagli che rendono determinati esemplari unici.

Possiamo pensare ad esempio a degli errori di stampa, come ad esempio la moneta da 1 centesimo di euro che però riportava la stampa della moneta da 2 centesimi. O ancora, le monete stampate in quantità limitate per commemorare un determinato evento.

Dai collezionisti, queste monete, vengono classificate con apposite sigle, le quali stanno ad indicare la loro rarità.