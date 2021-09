Iliad si conferma uno degli operatori più attivi in Italia nel campo delle ricaricabili low cost. Il gestore ha previsto per tutti i suoi clienti il vantaggio di una ricaricabile come la Giga 120. Gli abbonati che sceglieranno questa tariffa pagheranno un costo mensile dal valore di 9,99 euro ed avranno a loro disposizione consumi no limits per telefonate e SMS con 120 Giga per navigare in rete.