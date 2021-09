Iliad: offerta da 120GB in 5G gratuita per questi utenti, ecco quali

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad stia svolgendo un ottimo lavoro durante gli ultimi anni, anche perché in realtà ricordiamo che il provider esiste da poco tempo. Nonostante gli anni di esperienza non siano i medesimi delle altre compagnie che si occupano di telefonia mobile in Italia da più tempo, questo provider sta riuscendo ad ottenere risultati impressionanti, avendo raggiunto la terza posizione in classifica tra i gestori più utilizzati nel paese.

Il merito è di un gran numero di utenti al suo seguito, il quale corrisponde oggi a 8 milioni tondi. Le offerte sono sempre state molto convenienti sia dal punto di vista del prezzo che dei contenuti presenti al loro interno, proprio come le due che attualmente sono presenti sul sito ufficiale. Le promo in questione partono con 80 giga in 4G e tutto senza limiti verso tutti al prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre. Questa promozione è però solo la prima di due soluzioni molto interessanti.

Iliad: 120 giga in 5G per tutti, anche per i già clienti che pagano 9,99 euro

La notizia arrivata già durante i primi giorni del mese di settembre ha reso anche i già clienti di Iliad molto felici. La promo da 120 giga con il 5G incluso e minuti ed SMS senza limiti verso tutti, sarà priva di costo di attivazione per tutti i già clienti che pagano una delle vecchie promo 9,99 € al mese.

Quest’ultimo corrisponde al prezzo della promo attuale, la quale dunque non necessiterà di alcun costo supplementare oltre al prezzo mensile.