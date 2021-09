Gli sconti attivati da Expert sono assolutamente da pazzi, tutti gli utenti hanno la possibilità di affidarsi ad una specifica campagna promozionale con la quale riuscire ad accedere ad un lungo elenco di promozioni molto speciali, dai prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino è attualmente disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, gli acquisti possono essere completati senza distinzioni o limitazioni legate alla regione, e promettono un risparmio incredibile. Gli utenti possono effettivamente affidarsi ad una riduzione fissa del 25% sull’acquisto dei grandi elettrodomestici, scendendo poi al 20% sui televisori (ricordando che si può aggiungere anche il bonus TV), o addirittura il 25% applicato sul listino dei piccoli elettrodomestici.

Expert: offerte da non perdere per tutti

Le offerte del volantino Expert sono veramente incredibili, sebbene nella maggior parte dei casi risultino rivolte verso la fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolar modo gli smartphone in vendita a meno di 400 euro. I modelli assolutamente da non perdere toccano TCL 10 Plus, Oppo A94, Vivo Y72, Vivo Y70, Vivo Y21, Oppo A54, Motorola E7i Power, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 10S, TCL 10 Plus, Oppo A74 e Oppo A54.

All’interno della campagna promozionale sono quasi interamente assenti gli smartwatch, le uniche proposte interessanti raggiungono i monopattini, in vendita a meno di 549 euro, e rappresentati dai modelli Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 o Segway-Ninebot E45E.

Per approfondire il volantino Expert dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda stessa.