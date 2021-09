Euronics prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, in questi giorni di fine Settembre ha lanciato una campagna promozionale veramente ricca di prezzi bassi e di occasioni da non trascurare per nessun motivo.

Il volantino, purtroppo, presenta una limitazione importante, può essere sfruttato solamente nei punti vendita fisici di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove in Italia o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che invece vorranno affidarsi al Tasso Zero, potranno pagare in comode rate fisse mensili, con addebiti sul conto corrente, a patto che la spesa sia almeno di 199 euro.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, riceverete i codici sconto Amazon gratis.

Euronics: ecco tutte le migliori offerte

Euronics asseconda fortemente tutte le richieste dei consumatori nazionali, riuscendo a garantire l’accesso ad un elevato quantitativo di sconti molto speciali. I prezzi più importanti paiono essere applicati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, infatti sono disponibili prodotti del calibro di Oppo A54 a 199 euro, Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Oppo A94 a 299 euro, TCL 20Se a 129 euro, Vivo V21 a 399 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Motorola E7 Power a 129 euro, o anche Xiaomi Redmi Note 10S, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9T, Redmi 9C e similari.

Le occasioni disponibili, e raccolte, nel volantino Euronics sono davvero moltissime e non possono in nessun modo essere riassunte in un unico articolo. Per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente qui sotto sul sito ufficiale.