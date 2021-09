Gli sconti attivati da Esselunga sono assolutamente invidiabili, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, e che raccoglie il giusto mix di offerte, applicandole sui più svariati ambiti della tecnologia.

I prezzi sono da considerarsi attivi, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente presso i negozi fisici di Esselunga, gli acquisti non possono in nessun modo essere effettuati tramite il sito ufficiale dell’azienda, o comunque recandosi altrove in Italia. I prodotti sono da considerarsi distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono in vendita nella variante sbrandizzata.

Esselunga: attenzione alle nuove offerte

L’intero volantino Esselunga focalizza la propria attenzione sul Samsung Galaxy A22, uno smartphone da poco reso disponibile sul mercato nazionale, e con il quale è possibile godere di ottime prestazioni generali, ad un prezzo non superiore ai 189 euro.

Osservando da vicino la scheda tecnica, apprezziamo la scelta dell’azienda Sudcoreana di inserire una batteria decisamente capiente, parliamo infatti di un componente da ben 5000mAh, il quale può effettivamente garantire una autonomia unica nel proprio genere, per un utilizzo prolungato nel corso del tempo.

Le restanti specifiche sono perfettamente in linea con la fascia di prezzo, abbiamo difatti un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, un processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. I dettagli della campagna promozionale elencata nel nostro articolo, sono per voi disponibili sul sito ufficiale dell’azienda stessa.