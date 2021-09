Coop e Ipercoop fanno letteralmente sognare gli utenti, i prezzi sono sempre più bassi e convenienti, promettendo ai consumatori finali un risparmio quasi senza precedenti sul territorio nazionale, in modo da poter acquistare i migliori dispositivi in circolazione, senza mai spendere troppo.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, viene proposto solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con possibilità di acquisto in ogni regione del paese. Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve assolutamente essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: questi sono i nuovi sconti

Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop si appoggiano direttamente al Samsung Galaxy A22, un prodotto di ottima qualità generale, ed appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, nonché in vendita alla modica cifra di soli 179 euro.

La caratteristica più importante del prodotto in oggetto, è chiaramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, ideale per riuscire a godere della produttività e dell’esperienza offerta, anche per lungo tempo, prima di dover ricorrere alla ricarica a muro.

Il processore è invece un discreto octa-core, il display è da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, per finire con 64GB di memoria interna, 4GB di RAM e buone prestazioni generali. Tutti i dettagli della campagna promozionale sono effettivamente disponibili nelle pagine del volantino, che potete visualizzare nel dettaglio qui sotto come galleria fotografica.