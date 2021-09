Il nuovo volantino Carrefour può davvero far risparmiare gli utenti, i prezzi applicati dall’azienda, e resi disponibili esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, possono spingere i consumatori a raggiungere un livello di risparmio quasi mai visto prima.

L’accesso alla soluzione descritta nell’articolo è globale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni singolo punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. I prodotti sono in vendita con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non altri danni, anche accidentali, causati dagli utenti stessi.

Carrefour: che offerte, i prezzi sono molto bassi

I prodotti in promozione da Carrefour non sono tantissimi, sebbene comunque promettano un risparmio notevole su ogni acquisto. Un esempio può essere portato con lo Xiaomi Redmi 9A, uno smartphone di fascia bassa, in vendita appunto a soli 99 euro, e con il quale il cliente si ritrova a poter fare i conti con prestazioni in linea con la spesa finale.

L’unico plus del modello in questione è rappresentato dalla batteria, un componente speciale da 5000mAh, perfetto per godere di sessioni prolungate di utilizzo del prodotto, senza dover continuamente ricorrere ad una presa a muro.

Il volantino Carrefour può essere sfogliato nel dettaglio aprendo le pagine che potete trovare a questo link, ricordando comunque che il prodotto viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.