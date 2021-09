Giornata di grandi annunci da parte di Amazon, arrivano tantissimi nuovi prodotti, pronti a ritagliarsi una parte importante nel cuore degli utenti. Sono difatti stati presentati Eero Pro 6 (nelle variante standard, Eero o Eero Pro), Echo Show 15 e Blink Video Doorbell, ma scopriamoli subito assieme.

Amazon Eero Pro 6

Il nuovo sistema mesh integra lo standard Wi-Fi di ultima generazione, il Wi-Fi 6 appunto, per supportare velocità più elevate, prestazioni superiori, ma sopratutto una migliore copertura di tutti i dispositivi collegati in contemporanea (fino ad un massimo di 75) in confronto a quanto offerto con il WiFi 5. Grazie all’hub Zigbee, inoltre, il prodotto permette di connettere i dispositivi compatibili, senza dover acquistare un hub separato.

Eero Pro 6 è un router Wi-Fi 6 mesh tri-band, con due porte ethernet, il singolo dispositivo è in grado di coprire fino a 190 metri quadrati, mentre la confezione tripla raggiunge addirittura i 560 metri quadrati. Tutti i modelli supportano la tecnologia TrueMesh, la quale è perfetta per evitare buffering, rallentamenti o interruzioni, mentre la configurazione è semplicissima, alla portata anche degli utenti più inesperti.

Il prezzo del singolo dispositivo è di 249 euro (la confezione da tre raggiunge i 639 euro), i clienti possono anche decidere di abbonarsi a eero Secure a 3,99 euro al mese.

Echo Show 15

Amazon ha presentato Echo Show 15, con uno schermo di ben 15,6 pollici di diagonale, e risoluzione FullHD a 1080p, il dispositivo può essere posizionato su un ripiano, sia in orizzontale che in verticale, ed è stato pensato per aiutare gli utenti nell’organizzazione quotidiana.

Al suo interno troviamo il processore Amazon AZ2 Neural Edge, una schermata Home completamente ridisegnata e sopratutto la nuova funzionalità Visual ID. Grazie alla suddetta, Alexa sarà in grado di riconoscere gli utenti e di personalizzare automaticamente le informazioni mostrate sullo schermo, basterà camminare davanti allo schermo, nient’altro.

La privacy è al sicuro con Echo Show 15, è infatti stato progettato con diversi elementi di protezione, come i comandi per spegnere i microfoni e la telecamera, ma anche una copertura fisica della stessa.

Il prodotto sarà in vendita nei prossimi mesi ad un prezzo di listino di 249 euro.

Amazon Blink Video Doorbell

In ultimo l’azienda ha presentato il Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Blink, installabile anche senza cavi, con autonomia garantita fino a 2 anni di utilizzo. I video vengono visualizzati in FullHD (a 1080p), sia di giorno che di notte, permettendo inoltre un audio bidirezionale, grazie alla presenza di microfono e altoparlanti direttamente integrati.

Le notifiche vengono inviate immediatamente allo smartphone, tutti i filmati possono anche essere registrati sfruttando il piano di abbonamento gratuito Blink, oppure possono essere salvati localmente con un Blink Syny Module 2 (disponibile dal 2022) ed una unità flash USB. Essendo un prodotto da utilizzare all’esterno, è completamente impermeabile con certificazione IP58, nonché compatibile con tutti i dispositivi Alexa.

Il Blink Video Doorbell sarà acquistabile al prezzo di 59,99 euro, gli utenti potranno anche acquistare, entro la fine dell’anno, gli accessori Floodlight Mount e Solar Panel Mount, a 39,99 euro l’uno.