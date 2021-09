Xiaomi: come accedere al suo menu nascosto

Nel mondo degli smartphone non si finisce mai di imparare, soprattutto quando si tratta di conoscere ogni cosa utile per sfruttare al meglio il proprio dispositivo. Infatti, pochi sanno che Xiaomi ha un menu nascosto accessibile solo grazie a un trucco specifico. Scopriamo insieme come accedere al cosidetto menu CIT che è segreto. Al suo interno si possono trovare opzioni utili per effettuare test valutativi di funzionalità, qualità e altro del vostro Xiaomi.