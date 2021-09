WhatsApp continua la sua espansione, specialmente sui dispositivi android. Aggiornamento dopo aggiornamento, vengono rilasciate nuove funzioni sempre più comode per gli utenti.

WhatsApp: arriva il cashback per attirare gli utenti

Già da qualche tempo in India è stato rilasciato WhatsApp Pay, il nuovo metodo di pagamento dell’applicazione di messaggistica. Con l’ultimo aggiornamento è stata aggiunto anche il cashback, in modo da invogliare gli utenti ad usare il loro metodo di pagamento.

Per ora si tratta di una versione di test, ma si pensa che a breve potrebbe arrivare anche in altri mercati. La comodità di tale funzione è che riceverete il cashback dopo appena 48 ore, senza dover aspettare la fine del mese o in alcuni casi anche più tempo.