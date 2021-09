Le offerte lanciate da Trony fanno davvero sognare gli utenti, tutti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale dalle mille sfaccettature, e dai prezzi sempre economici, con i quali non sarà assolutamente necessario rinunciare alla qualità generale.

Il volantino Trony asseconda le richieste dei tantissimi consumatori pronti all’acquisto, proponendosi come più valida alternativa a quanto offerto in questi giorni da Unieuro. I prezzi sono attivi ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Il risparmio è possibile solo in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Trony spinge gli utenti all’acquisto: ecco i nuovi prezzi

I nuovi prezzi del volantino Trony spingono effettivamente gli utenti all’acquisto della telefonia mobile, promettendo risparmi quasi incredibili. Primo fra tutti il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone assolutamente da capogiro che porta il cliente a godere di prestazioni veramente all’avanguardia, pagando 899 euro.

In caso contrario sono comunque disponibili buoni sconti legati a fasce di prezzo più basse, da non perdere infatti modelli del calibro di Motorola Moto G20, Xiaomi Mi 10T Lite, Vivo Y72, Galaxy A52s o anche un buonissimo Xiaomi Redmi 9C.

Chiaramente il volantino Trony non si ferma ai soli modelli indicati poco sopra, ma si estende tranquillamente anche verso numerose altre categorie merceologiche, per questo motivo non dovete assolutamente fermarvi qui, proseguite nella visione delle pagine sottostanti, scoprendo i prezzi pensati appositamente per voi (apritele per visualizzarle correttamente in alta definizione).