A partire da ieri 27 settembre 2021 l’operatore virtuale Spusu mette a disposizione il nuovo concorso Vinci uno Smartphone, attraverso il quale è possibile aggiudicarsi un iPhone 12 Pro o un Samsung Galaxy S21+, oltre all’offerta Spusu 50 per un anno e alcuni buoni Amazon.

Si tratta di un concorso a premi dedicato a tutti, alla sola condizione di essere maggiorenni e residenti su territorio italiano, inclusi San Marino e Città del Vaticano. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spusu mette in palio un iPhone 12 Pro o un Samsung Galaxy S21+

Per aderire all’iniziativa, gli interessati devono inviare un SMS da un numero in chiaro, scrivendo un testo alfanumerico a propria scelta. Il messaggio può essere inviato dalle 00:00 del 27 Settembre 2021 e fino alle 23:59 del 7 Novembre 2021, alle seguenti numerazioni dedicate: 3780800100, 3780800101, 3780800102, 3780800103, 3780800104, 3780800105, 3780800106, 3780800107, 3780800108, 3780800109.

Come già accennato, il testo dell’SMS inviato non sarà rilevante ai fini dell’estrazione e ciascun SMS avrà dunque le stesse possibilità di vincita. Ogni numerazione telefonica potrà anche partecipare più di una volta, inviando SMS alla stessa o alle altre numerazioni dedicate. In questo modo il partecipante può aumentare le proprie possibilità di vincita, ma può essere estratto una singola volta.

Si specifica inoltre che inviando un SMS a uno dei numeri dedicati, i partecipanti dichiarano di aver letto il regolamento del concorso e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Con questo nuovo concorso di Spusu è previsto un singolo vincitore che si aggiudicherà il primo premio, ma allo stesso tempo verranno estratti anche 100 vincitori per un secondo premio. A prescindere dal cellulare scelto, il vincitore otterrà anche una SIM con l’offerta Spusu 50 attiva gratuitamente per la durata di 12 mesi, a partire dalla data di spedizione del premio. Buona fortuna!!.