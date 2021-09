La prima parte della stagione televisiva è del tutto inedita in casa Sky. Come noto, per la prima volta nella sua più che decennale storia in Italia, la piattaforma satellitare deve fare a meno dell’esclusiva più importante: la Serie A. Nel prossimo triennio, infatti, il campionato di calcio sarà presente in tutta la sua interessa soltanto su DAZN.

Sky offre il calcio gratis e ci sono altre novità per i clienti

Il gruppo commerciale di Sky è ancora intimorito da una ingente fuga di abbonati proprio verso DAZN. Ecco quindi che nelle scorse settimane, i tecnici hanno inaugurato i nuovi listini smart per trattenere gli utenti attraverso un’inedita politica di costi da ribasso.

La grande novità in assoluto riguarda il pacchetto Calcio. Questo ticket, reso disponibile a costo zero per vecchi e nuovi abbonati sino alla fine di questo mese di Settembre, a partire dal 1 Ottobre avrà un costo di appena 5 euro ogni trenta giorni.

Costi da vero e proprio ribasso anche per il pacchetto Sport. Attraverso il listino smart, questo ticket avrà un prezzo di 10 euro al mese. Gli utenti inoltre avranno a loro disposizione le prossime edizioni della Champions League. La tv satellitare garantisce a tutti gli abbonati la copertura del massimo torneo europeo di calcio per il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.

Altre novità sono attese poi per il ticket Intrattenimento. A breve Sky assicurerà a tutti i suoi abbonati l’accesso alla piattaforma Peacock, il servizio streaming del network americano NBC, completamente a costo zero.