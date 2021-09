Oppo K9 Pro è il nuovo smartphone di fascia medio-alta presentato nel corso delle ultime ore dal noto produttore cinese Oppo. Tra le caratteristiche di rilievo, troviamo il supporto alla ricarica rapida da ben 60W. Vediamo brevemente il resto della scheda tecnica.

Oppo presenta ufficialmente sul mercato mobile il nuovo Oppo K9 Pro: ecco le caratteristiche

Un nuovo smartphone della serie K di Oppo è da poco approdato ufficialmente sul mercato mobile. Come già accennato, si tratta del nuovo Oppo K9 Pro, un dispositivo appartenente alla fascia medio-alta. Sotto al cofano troviamo infatti uno degli ultimi processori top di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1200.

La parte frontale è invece occupata da un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.43 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Si tratta di un pannello notevole con 800 nits di luminosità massima e con supporto HDR10. Sul retro, il comparto fotografico è affidato a tre fotocamere con sensori rispettivamente da 64, 8 e 2 megapixel. La fotocamera frontale è invece da 8 megapixel.

Il software installato è Android 11 con l’interfaccia ColorOS 11.3 e la batteria ha una capienza di 4500 mAh. Da notare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 60W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo K9 Pro sarà disponibile all’acquisto per il momento per il mercato indiano nelle colorazioni Obsidian Black e Glacier Blue ad un prezzo di partenza di circa 295 euro al cambio attuale per la versione con il taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.