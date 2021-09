Il volantino Mediaworld riserva agli utenti una lunghissima serie di sconti molto speciali, tutti i prezzi sono decisamente più bassi del normale, garantendo la possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati e di ottima qualità generale.

La campagna che andremo a raccontarvi è, come al solito, attiva anche sul sito ufficiale (oltre ai vari negozi in Italia), in questo modo sarà possibile ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna della stessa (che in genere ammontano a poco meno di 10 euro).

MediaWorld, che sconti solo oggi: i prezzi sono bassissimi

I prodotti in promozione da MediaWorld abbracciano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, si parte dai top di gamma, quali sono ad esempio Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1129 euro nella variante da 256GB di memoria interna, passando per un Motorola Razr a 699 euro o un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1023 euro.

Scendendo nella spesa finale si possono strappare ottime occasioni generali, infatti sarà possibile acquistare Apple iPhone XR a 495 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Samsung Galaxy A32 a 259 euro, Xiaomi redmi 9A a 95 euro, Galaxy A22 a 197 euro, Galaxy A52s a 445 euro, Oppo A94 a 295 euro, OnePlus Nord a 149 euro, Oppo Find X3 Lite a 374 euro, Motorola E7 Power a 127 euro o similari.

Questo è un piccolo riassunto di ciò che potete trovare da MediaWorld, per ogni altra informazione, aprite subito queste pagine.