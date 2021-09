Abbiamo assistito a cinque incredibili stagioni de La Casa de Papel, e per prepararci al meglio alla fine, ecco tutte le informazioni in merito all’uscita della parte conclusiva che uscirà a dicembre.

Il fenomeno spagnolo è stato uno degli spettacoli più polarizzanti degli ultimi cinque anni, superando l’ostacolo della barriera linguistica e intrattenendo decine di milioni di persone da tutto il mondo. Mentre aspettiamo ancora i dati di visualizzazione della parte 5, sappiamo tuttavia che la parte 4 ha assicurato che lo show sia diventato il titolo non inglese più visto di sempre. Oltre 65 milioni di famiglie si sono sintonizzate per guardare La Casa de Papel il primo mese.

È stata una lunga strada a suon di colpi di scena, e tutti non vedono l’ora di vedere cosa ha in serbo per noi la parte finale di questa storia.

La fine de La Casa de Papel uscirà su Netflix venerdì 3 dicembre 2021.

Spoiler sulla trama della prima parte

Il motivo per cui Alicia avrebbe tradito il professore è ovvio. L’ultima cosa che vuole fare è trascorrere tutta la sua vita in fuga dalla polizia mentre cerca di crescere il suo bambino. Consegnare il professore alla polizia potrebbe farle guadagnare un posto nelle grazie del colonnello Tamayo.

La morte di Nairobi è stata devastante per l’equipaggio e anche la morte di Tokyo avrà un impatto simile sulla loro psiche. Senza più ostaggi, l’unica cosa che impedisce a Tamayo di inviare l’intera forza della polizia e dell’esercito è l’oro che è tenuto in ostaggio e il fatto che il professore ha una registrazione schiacciante del colonnello.

L’obiettivo finale resta quello di salvare Ryo, ma ce la faranno i protagonisti a concludere la loro missione senza subire ulteriori perdite?