L’offerta di rete fissa Speed Power, proposta da JustSpeed con un costo promozionale di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, continua a essere disponibile fino al 17 Ottobre 2021.

Rispetto a prima, la promozione permette anche di navigare fino a 2.5 Gbps. In precedenza, sottoscrivendo questa offerta si otteneva una velocità di navigazione massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JustSpeed Special Promo a soli 19.90 euro al mese

Speed Power prevede una linea solo dati con connessione internet illimitata, esclusivamente in tecnologia Fibra FTTH GPON e con modem Speed Box incluso in comodato d’uso gratuito. Nel dettaglio, in base alla copertura dell’area in cui si utilizza il servizio, la velocità massima può essere anche di 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In ogni caso, come specificato sul sito di JustSpeed, la velocità di connessione effettiva sarà determinabile dopo l’attivazione del servizio. In caso di congestione della rete, l’operatore si riserva il diritto di dare priorità ai servizi office (ad esempio navigazione web, posta o ftp).

Con l’introduzione della precedente Super Promo, l’offerta SpeedPower è stata messa a disposizione con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, che poi diventa pari a 29,90 euro mensili. Adesso, da ieri 27 Settembre 2021, la Super Promo è stata sostituita dalla nuova Special Promo, che a differenza della precedente prevede soltanto il nuovo limite di velocità. Il costo mensile è rimasto infatti lo stesso, come anche il costo di attivazione che risulta ancora gratuito (invece che a 100 euro).

Per quanto riguarda la disdetta, il recesso o il trasferimento della linea verso un altro operatore, con l’offerta di JustSpeed è ancora previsto un costo di disattivazione pari a 27,40 euro, in ottemperanza alla Delibera AGCOM n. 487/18/CONS. Se il recesso viene esercitato nei primi 24 mesi di vigenza del contratto, il cliente dovrà anche rendere gli sconti di cui ha beneficiato.