Apple nell’ultima settimana ha fatto molto parlare di se, l’azienda di Cupertino ha infatti rilasciato dopo una lunga attesa i nuovi iPhone 13, quattro nuovi modelli che hanno portato numerose innovazioni soprattutto a livello delle fotocamere, ora tutte stabilizzate, e della batteria, ritenuto da molti l’unico vero flop della generazione scorsa.

Ovviamente nemmeno il tempo di arrivare a disposizione di tutti che iFixit si è messo all’opera, l’azienda dedicata alla manutenzione dei devices si è infatti occupata del teardown del device, in particolare di un iPhone 13 Pro, in modo da carpirne tutti i segreti anche per delle future manutenzioni, i dati emersi sono molto interessanti e positivi.

Facile accesso e batteria onesta

Le dichiarazioni di iFixit affermano che il device non offre un difficile accesso alle scocche interne, anzi, accedervi è più facile del solito, elemento molto apprezzato insieme anche alla batteria, la quale assume una forma di L e a detta degli operatori rivendica ogni mm possibile, fattore concorde alla politica di Apple di incrementare il più possibile l’autonomia.

Ecco gli altri dati rilevati: