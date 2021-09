Iliad apre ad un regalo per chi pagava già 9,99 euro: la Giga 120 in 5G è gratis

La scelta di Iliad di arrivare in Italia con prezzi già molto bassi da portare avanti nel tempo è stata a tutti gli effetti vincente. Alcuni utenti sostenevano che sarebbe durata poco l’esperienza di questo nuovo gestore, proprio a causa della poca qualità offerta inizialmente. In realtà questa è aumentata nettamente, con una copertura sul territorio che oggi risulta tra le migliori in assoluto.

Potendo fregiarsi quindi anche di questo aspetto, Iliad continua a navigare in acque sempre più sicure e verso nuovi traguardi. Gli 8 milioni di utenti sono stati ufficialmente raggiunti e ora si pensa alle offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale che comprendono una soluzione da 120 giga in 5G. Questa costa 9,99 € al mese, proprio come alcune promo del passato che però offrono logicamente meno contenuti rispetto ad ora. A tal proposito Iliad ha scelto di regalare l’attivazione di questa promo anche ai già clienti del gestore.

Iliad: l’offerta migliore sarà attivata gratuitamente da coloro che già pagano 9,99 €

Sul sito ufficiale del gestore sono presenti attualmente due promozioni, una con meno contenuti e l’altra con il massimo che c’è su piazza. Iliad mette infatti a disposizione la promo da 80 giga con connessione 4G e con tutto senza limiti verso tutti gli utenti al prezzo di 7,99 € al mese.

Questa promo però passa in secondo piano se si pensa a quella migliore che c’è, ovvero l’offerta che permette di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS e senza limiti verso tutti e 120 giga in rete 5G per navigare sul web. Il prezzo è di 9,99 € e tu ti potranno sottoscriverla senza pagare il costo di attivazione se già hanno una promo da 9,99 € con Iliad.