Google ci ha già anticipato che ha dei regali in serbo per noi in occasione del suo 23° compleanno. Gli Stati Uniti, paradossalmente, questa volta non sono inclusi. Decisamente fortunati, invece, i Paesi europei. Anche l’Italia è tra i Paesi che riceveranno uno sconto imperdibile. Ci sono ottime offerte in altre parti del mondo, oltre che in Europa. In alcuni Paesi Google offre persino il 23% di sconto, richiamando esattamente gli anni che compie.

I Paesi dell’Asia/Pacifico raggiungeranno massimo il 15% di sconto. D’altronde, le vendite in Europa vanno molto bene. Questo è un modo per l’azienda per dire grazie ai clienti più fedeli. Come già accennato, a seconda di dove vivi, potresti ottenere fino al 23% di sconto sui prodotti selezionati. Tuttavia, dato che i prezzi di alcuni prodotti sono già scesi in modo significativo al di fuori del Google Store per altre ragioni, assicurati di controllare i prezzi locali. Potrebbero esserci offerte imperdibili anche senza sconti (una buona notizia tra l’altro per i Paesi non inclusi).

Nessuno degli store ufficiali di Google ti dirà direttamente che esiste uno sconto del 23% per alcuni prodotti, ma con un semplice codice e un paio di click ti basterà fare un ordine in pochi istanti per usufruire dell’offerta speciale. Abbiamo scoperto che lo sconto in alcuni Paesi è disponibile principalmente per acquistare Pixel 4a, Nest Audio e il vecchio Chromecast senza Google TV. In ogni caso, di seguito tutte le offerte trovate, inclusa quella “segreta” con il 23% di sconto (laddove fosse disponibile):

Offerte Google Asia/Pacifico

Australia (15% con BDAYSURPRISE)

Giappone (15% con BDAYSURPRISE)

Taiwan (15% con BDAYSURPRISE)

Codici sconto in Europa