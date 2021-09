Torniamo a parlare del prossimo componente della famiglia Fairphone, l’azienda tedesca che ormai da diversa anni si dimostra attiva sul mercato con i suoi smartphone sostenibili sia dal punto di vista hardware che software.

Grazie a WinFuture abbiamo la possibilità di scoprire diverse immagini in anteprima di Fairphone 4 5G, il nuovo dispositivo che l’azienda dovrebbe lanciare a breve. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

FairPhone 4 5G pronto sulla rampa di lancio

Le immagini mostrano uno smartphone dal carattere abbastanza classico: posteriormente troviamo un modulo fotografico triangolare, il lettore d’impronte digitali è stato integrato nel tasto di accensione e il display presenta un notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore. Dalle immagini capiamo che arriverà una colorazione verde e una nera. Il display dovrebbe avere una risoluzione full HD ed essere di tipo LCD, non è completamente escluso però che arrivi un OLED per il nuovo Fairphone 4 5G.

Dal punto di vista della presunta scheda tecnica, rimarrebbe confermato quello che abbiamo visto poche settimane fa. Riassumiamo quanto trapelato finora sulle specifiche tecniche: un display da 6.3 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 750G con 6 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore dovrebbe montare un sensore principale da 48 megapixel ed un secondo ancora non noto.

La fotocamera anteriore invece dovrebbe ospitare un sensore singolo nel notch a goccia. Le uniche due colorazioni per ora trapelate sono la verde e la nera, ma nessuno esclude che possano anche essere le uniche. Ovviamente queste sono solo le prime informazioni sul nuovo dispositivo, per scoprire maggiori dettagli dovremo attendere ancora un po’ di tempo.