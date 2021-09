Expert sta cercando in tutti i modi possibili di spingere gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, per l’occasione infatti l’azienda ha lanciato una campagna promozionale con la quale affidarsi ai cosiddetti sconti fissi.

Coloro che decideranno di recarsi in un negozio, o comunque sul sito ufficiale, a partire dai prossimi giorni, potranno godere di una riduzione prestabilita pari al 25% sull’acquisto di grandi elettrodomestici (anche da incasso), del 20% sui televisori (in aggiunta al bonus TV), o del 25% sui piccoli elettrodomestici.

Scoprite in esclusiva assoluta quali sono i migliori codici sconto Amazon del periodo, sono disponibili gratis sul nostro canale Telegram.

Expert: offerte con i migliori sconti del periodo

Non mancano ovviamente riduzioni importanti anche sugli smartphone, i modelli da non perdere assolutamente di vista toccano TCL 10 Plus a 199 euro, Oppo A94 a 299 euro, Motorola Moto G30 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Wiko Y62 a 79 euro, Motorola Moto E7i Power a 99 euro, Oppo A54 a 199 euro, Vivo Y21 a 179 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Vivo Y72 a 299 euro o Vivo V21 a 399 euro.

Quasi assenti sono gli indossabili, i cosiddetti smartwatch, infatti le restanti promozioni sono perlopiù legate ai monopattini, in particolare sono acquistabili due modelli, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 da 479 euro o il Segway-Ninebot E45E, acquistabile al prezzo finale di 549 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Expert, ricordando che gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia online che nei punti vendita in Italia, dovete assolutamente collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.