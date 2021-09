Il nuovo volantino Bennet promette un buonissimo risparmio, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più denaro del previsto, o di quanto effettivamente atteso.

Come al solito ricordiamo che la soluzione corrente è da ritenersi disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale di Bennet, o da altre parti sul territorio. Ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, in grado di coprire solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dall’utente stesso.

Bennet: queste offerte sono da impazzire

Il volantino Bennet risolve i problemi attuali degli utenti, proponendo infatti una buona schiera di offerte legate ai televisori, dato infatti l'”obbligo” per molti di noi di acquistare un nuovo modello, o un decoder esterno, con l’avvicinarsi del lancio del DVB T2. I dispositivi in promozione raggiungono il proprio apice con il Samsung LED da 55 pollici, in vendita a soli 399 euro.

Da non perdere assolutamente nemmeno la Xbox Series S, la nuova piccola console dell’azienda americana, in vendita da Bennet alla modica cifra di soli 279 euro, un prezzo veramente ridotto rispetto al listino originario.

Le offerte del volantino proseguono anche verso altre categorie merceologiche, per questo motivo non dovete assolutamente limitarvi alle promozioni appena indicate, ma dovete collegarvi a questo link per sfogliare la campagna.