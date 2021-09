Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova funzionalità grazie a cui differenziare più efficacemente le conversazioni di gruppo. Per adesso, il tool di cui parliamo è disponibile sulla versione Beta (2.21.190.11) per il sistema operativo iOS.

L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, come ben saprete, è costantemente al lavoro per cercare di soddisfare le richieste dei propri utenti. Scopriamo nel dettaglio la novità.

WhatsApp: novità in arrivo per le chat di gruppo

In buona sostanza, questo strumento darà modo di creare un’icona personalizzata per le chat di gruppo: con estrema facilità, l’utente potrà sceglierne il colore dello sfondo, abbinato poi ad una emoji o uno sticker. A breve, tale possibilità dovrebbe essere estesa anche a WhatsApp Beta per Android, prima che nel giro di qualche settimana approdi anche sui client ufficiali dei rispettivi store.

Vi ricordo che una nuova funzionalità lanciata dal colosso promette un miglioramento nella privacy di Whatsapp ma un’inchiesta mette in discussione l’effettiva riservatezza. Il rapporto tra Facebook e la privacy continua a essere decisamente conflittuale: negli stessi giorni in cui la società di Zuckerberg annuncia la collaborazione con Luxottica e presenta i primi Ray-Ban in grado di riprendere e condividere in diretta ciò che guardiamo, lo stesso Zuck comunica un importante miglioramento nella sicurezza di Whatsapp.

Il sistema di messaggistica, acquistato da Facebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari, già oggi offre una criptazione end-to-end dei messaggi scambiati. Ciò significa che se anche un malintenzionato riuscisse a intercettare la conversazione tra due persone, non riuscirebbe comunque a decifrare il contenuto dei messaggi, reso illeggibile da un sistema di cifratura a doppia chiave.