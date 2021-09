Unieuro non finisce mai di stupire, in questi giorni l’azienda ha attivato una campagna promozionale veramente assurda, con la quale cercare di convincere gli utenti ad acquistare nuovi interessanti prodotti di tecnologia, anche di ultima generazione.

Il volantino, attualmente disponibile in ogni negozio, può essere sfruttato anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, il quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta. Non dimenticatevi inoltre della possibile rateizzazione, i clienti possono approfittare del Tasso Zero, ma richiedendolo solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi (previa approvazione).

Unieuro: quali sono le offerte del periodo

Risparmiare con Unieuro è davvero molto più semplice del normale, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere ad alcuni top di gamma, spendendo cifre decisamente inferiori rispetto ai listini del periodo. Il prodotto maggiormente interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S21, un terminale disponibile all’acquisto a soli 649 euro, con il quale si possono godere di prestazioni decisamente superiori alla media.

Le alternative riservate dalla campagna promozionale dell’azienda sono perlopiù legate alla fascia bassa della telefonia mobile, o meglio ad una serie di modelli in vendita a meno di 400 euro. Tra questi spiccano soluzioni molto allettanti, quali possono essere Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A12, Wiko Power U10, Oppo A16, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite o similari.

