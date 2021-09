Il volantino Trony riserva sconti assolutamente speciali ai vari utenti che vorranno acquistare nuovi prodotti di tecnologia, ma solo in negozio. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, garantiscono un risparmio pressoché unico nel proprio genere su ogni ordine.

La prima, e unica, cosa da sapere riguarda la disponibilità del volantino sul territorio nazionale; è bene ricordare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, ma solo ed esclusivamente nei negozi in Italia, senza differenze o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia della durata di 24 mesi, e soprattutto sono disponibili nella variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Trony: quante occasioni per tutti gli utenti

Occasioni d’oro sono disponibili direttamente da Trony, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di poter mettere le mani su un Galaxy S21+, ovvero il top di gamma per eccellenza dell’azienda sudcoreana, al prezzo finale di soli 899 euro. La variante commercializzata rispetta tutte le condizioni descritte in precedenza, quindi è completamente no brand ed ha la garanzia di 24 mesi.

Sono inoltre inclusi anche una lunga serie di prodotti molto più economici altrettanto interessanti, tra questi possiamo trovare Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9C, Vivo Y72, Galaxy A52s, Motorola Moto G20, Oppo Find X3 Lite o anche altri modelli Xiaomi. I dettagli sono raccolti direttamente per voi nelle pagine che abbiamo incluso nel nostro articolo.