Anche nel mese di Settembre ed in tutta la prossima stagione autunnale non mancheranno le grandi offerte degli operatori telefonici. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre assicurano ai clienti una serie di tariffe con consumi senza limiti e prezzi da vero ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: la sfida prosegue con queste tariffe

La migliore occasione per i clienti di TIM è rappresentata dalla tariffa TIM Gold Pro. I clienti che avranno ad attivare il pacchetto previsto dall’operatore nazionale riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS, con la presenza di 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto è di 7,99 euro al mese.

L’altra grande iniziativa porta invece il nome di Vodafone. Rispetto alla promozione di TIM, il provider francese lancia la tariffa Special 100 Giga. I clienti in questa circostanza pagheranno leggermente un costo superiore: 9,99 euro ogni trenta giorni. Al netto di questo prezzo però ci saranno chiamate e messaggi senza limiti con 100 Giga per navigare in internet.

Altra imperdibile occasione rispetto a quella garantita da TIM e da Vodafone è quella assicurata per i clienti di Iliad. Anche nelle settimane a venire, il provider francese conferma la sua tariffa Giga 120. Il costo di questa ricaricabile sarà di 9,99 euro per i nuovi utenti. Gli abbonati riceveranno consumi infiniti per telefonate e SMS con 120 Giga internet.

La promozione principale di WindTre per WindTre Star+. I clienti che optano per la SIM di WindTre potranno attivare consumi illimitati per chiamate e messaggi più 70 Giga internet. Prezzo confermato in 7,99 euro ogni mese.