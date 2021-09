La famiglia di smartphone Realme Narzo continua ad ampliarsi. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano ben due nuovi device, ovvero i nuovi Realme Narzo 50A e Realme Narzo 50i. Vediamo brevemente la scheda tecnica di ognuno.

Realme presenta ufficialmente in India i nuovi Realme Narzo 50A e Realme Narzo 50i

Come già accennato, in queste ultime ore la nota azienda cinese ha presentato ufficialmente in India i nuovi Realme Narzo 50A e Realme Narzo 50i. Entrambi gli smartphone si presentano come dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.

Realme Narzo 50A, in particolare, è alimentato dal processore MediaTek Helio G85 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. La parte posteriore del device ospita invece tre fotocamere posteriori con sensori fotografici da 50(Samsung JN1)+2+2 megapixel. Non manca poi una batteria da ben 6000 mAh con porta di ricarica USB Type C e Android 11 a bordo.

Realme Narzo 50i ha invece sotto al cofano il SoC Unisoc SC9863A con tagli di memoria da 2/4 GB di RAm e 32/64 GB di storage interno. Sul posteriore troviamo un unico sensore fotografico da 8 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 5000 mAh con porta di ricarica microUSB. Il software in questo caso è però Android 11 Go Edition.

Dal punto di vista estetico, infine, entrambi gli smartphone presentano sul fronte un display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di Realme saranno disponibili in India secondo i seguenti prezzi: