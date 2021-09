Netflix ha assicurato a tutti i suoi abbonati un vero e proprio inizio sprint per la stagione autunnale. In questo mese di Settembre, gli abbonati alla piattaforma per serie tv e film hanno potuto disporre di nuovi contenuti come la quinta stagione de La casa di carta, i nuovi episodi di Sex Education o anche il lavoro cinematografico dedicato alla vita e alla carriera di Michael Schumacher.

Tutti coloro che proprio in virtù di questi ampi contenuti desiderano abbonarsi a Netflix nei prossimi mesi possono attivare due offerte molto vantaggiose.

Netflix, le grandi promozioni a costi scontati

La prima promozione per Netflix è garantita da TIM. Grazie al provider, sarà possibile accedere alla piattaforma al costo di 12,99 euro. Oltre al libero accesso a Netflix, con quest’iniziativa sono anche assicurati i migliori contenuti per la piattaforma TIMvision ed il decoder TIMvision Box a costo zero.

Da non perdere è poi anche l’offerta relativa a Sky. I clienti, vecchi e nuovi, della tv satellitare possono ora attivare il ticket Intrattenimento Plus. Con un semplice costo extra di 5 euro rispetto al classico pacchetto Intrattenimento, gli utenti riceveranno libero accesso a tutti i titoli di Netflix.

