Una delle più grandi produzioni mai fatte da Netflix è sicuramente Lucifer, la quale ha concluso purtroppo da poco il suo ciclo narrativo con la season 6. Ciononostante, pare che i due protagonisti Tom Ellis e Lauren German siano pronti per una nuova avventura. Infatti, i due attori che ricoprono rispettivamente il ruolo di Lucifer Morningstar e Chloe Decker, hanno voglia di continuare a recitare in Lucifer. Per questo, sta sputando l’idea di una sorta di film-reunion tratto direttamente dallo show.

La sesta stagione si è conclusa con Lucifer e Chloe che si riuniscono in via definitiva all’Inferno in seguito alla morte della seconda. Dunque, come abbiamo scritto anche in questo articolo, è praticamente impossibile rivedere Lucifer sotto forma di serie TV, ma un film-reunion è più che possibile.